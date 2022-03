Test Triangle Strategy : un tactical-RPG soigné et carré !

Le Test

Le continent de Norzélia regroupe trois pays différents, dont les ressources respectives ont toujours été source de conflits. Situé sur un fleuve central, le royaume de Glenbrook excelle dans le commerce naval. Les monts enneigés du duché d'Aesfrost regorgent de veines de fer. Et les terres sacrées de Hyzante sont les seules à avoir accès au sel, une ressource particulièrement précieuse. De querelle en querelle, la compétition économique a fini par se transformer en une Grande Guerre dévastatrice, qui a pris fin trente ans avant le début du jeu. Nous commençons donc l'aventure en temps de paix, mais cette trêve fragile doit être consolidée par deux événement d'envergure : une union arrangée entre deux futurs époux d'origine différente, et l'exploitation commune d'une nouvelle mine de fer. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu et les bassesses humaines et politiques ne vont pas tarder à venir semer le désordre et la désolation parmi les différentes familles et maisons. Nous ne rentrerons pas trop dans les détails, histoire de ne rien divulgâcher, mais sachez tout de même que trahisons familiales, décapitation à l'épée et en place publique, contexte magique et religieux, mariage politique, tournoi, immense mur de pierre, lutte pour le pouvoir et autres retournements de situations sont au rendez-vous. Autant d'événements qui nous renvoient immanquablement à Game of Thrones, qui semble avoir été une influence majeure pour les développeurs. D'ailleurs même la carte stylisée du monde rappelle quelque peu le générique de la série. Cette inspiration est évidemment à porter au crédit du jeu, qui nous offre un scénario touffu et intéressant, ainsi qu'une vaste galerie de personnages, jouables comme non jouables. Pas avare en subtilités, Triangle Stragy dispose également d'un système de dialogues qui influe de manière cachée sur trois types de convictions (l'éthique, le pragmatisme et la liberté) qui, à leur tour, ont un effet sur la possibilité d'enrôler ou non de nouveaux personnages. Si ce point est positif, soyez tout de même prévenus que le jeu se montre extrêmement bavard. Les très nombreux dialogues et autres scènes narratives imposent un rythme assez lent et beaucoup, beaucoup de lecture. Certains joueurs se délecteront de pouvoir profiter d'autant de lore, mais d'autres s'agaceront devant la rareté des combats. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la chose, vous ne participerez qu'à un seul combat durant la première heure de jeu, tandis que le second n'arrivera qu'au bout de deux heures...







SANDWICH TRIANGLE





Le choix d'un ratio narration/combats autant au désavantage des affrontements est d'autant plus étonnant que la richesse tactique répond vraiment à l'appel. Le positionnement des unités sur les cases du terrain est par exemple extrêmement important. Ainsi, attaquer depuis une case située en hauteur augmente les dégâts, tandis que les attaques dans le dos déclenchent automatiquement un coup critique. Il faut donc contourner autant que possible les adversaires et, à l'inverse, toujours se positionner de manière à protéger ses arrières. Le jeu nous propose d'ailleurs une mécanique d'attaque en tenaille fort sympathique. Si un ennemi se retrouve pris en sandwich entre deux de nos unités, le coup porté par l'une d'elle sera aussitôt secondé par une attaque de l'autre unité. Fort pratique, l'interface nous prévient à l'avance grâce à des codes couleurs et quelques icônes de ce qu'il va se passer sur telle ou telle case. Et il est toujours possibilité de revenir en arrière pour changer d'avis, même après avoir effectué un déplacement. Le gameplay tactique est donc à la fois accessible et riche.







Cette richesse provient également du nombre élevé de personnages à enrôler, chacun d'entre eux se jouant différemment des autres. Frédérica privilégie les sorts de feu et de zone, Geela possède des capacités de soin, Anna peut se rendre invisible et réaliser deux actions par tour, Roland est capable de frapper deux cases en enfilade grâce à sa lance, Huguette et son faucon bénéficient d'une plus grande portée s'ils se placent en hauteur, Jens installe des échelles, des pièges et des tourelles automatiques, tandis que Narve peut changer l'orientation des ennemis grâce aux sorts de vent. Et nous ne faisons là qu'effleurer la surface, bien d'autres héros étant à notre disposition. Ce gameplay au tour par tour permet également d'appliquer (ou de recevoir) des altérations d'état variées qui influent sur différentes actions et statistiques. De l'aveuglement à la colère, en passant par la paralysie, le poison ou le silence, on en dénombre plus de vingt. Des effets de terrain sont également de la partie, le vent propageant le feu, qui lui-même peut faire fondre un terrain gelé et créer une flaque, sur laquelle on n'hésitera pas à déclencher un sort de foudre pour maximiser les dégâts. Les possibilités tactiques sont innombrables. Et dans un souci de concision, nous éviterons de détailler les atouts et points d'atout, les rangs et compétences d'arme, les grades des unités, les bonus d'inaction, les points de hauts-faits et quelques autres mécaniques encore !





LA DÉMOCRATIE EN ACTION