Triangle Strategy : un million de ventes dans le monde, Square Enix sort le cigare et le champagne

Année chargée pour Square Enix, 2022 aura permis à certains titres de sortir du lot. C'est le cas de Triangle Strategy qui vient de franchir le million d'exemplaires vendus, ce qui est une belle prouesse pour une licence nouvelle. Il faut dire que le jeu avait déjà joui d'un très beau lancement à 800 000 copies sur Nintendo Switch le 4 mars 2022, mais la sortie sur PC en octobre dernier a permis au titre de toucher un nouveau public. On ne connaît pas le ratio des deux versions, mais une chose est certaine, la 2H-HD connaît un véritable engouement ces dernières années, avec notamment les succès de Bravely Default, Octopath Traveler et Live A Live. On se rappelle d'ailleurs que Triangle Strategy nous avait séduit pour son esthétisme, mais également son gameplay, ce qui lui avait valu la jolie note de 17/20 dans nos colonnes. C'était signé de la plume de Fabien Pellegrini.