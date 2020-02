Test The Suicide of Rachel Foster : n'est pas Edith Finch qui veut !

La Note

11 20



Avec un titre qui évoque fortement The Vanishing of Ethan Carter ou encore What Remains of Edith Finch, une narration qui emprunte beaucoup à Firewatch, et un décor qui rappelle immanquablement celui de Gone Home, on ne peut pas dire que les développeurs de The Suicide of Rachel Foster cherchent à dissimuler leurs influences. Premier problème : les habitués des jeux narratifs auront forcément une impression de déjà-vu. Second problème : l'aventure fait moins bien que ses modèles sur à peu près tous les points. Il est donc bien difficile de la recommander à qui que ce soit, même si l'histoire n'est pas totalement désagréable à suivre. On espère que la prochaine production du studio One-O-One Games sera plus originale et/ou mieux maîtrisée.