Test Tetris Effect Connected : une expérience encore plus folle sur Xbox Series X

Le Test





La communication autour du jeu était un peu confuse, mais les choses sont désormais claires : Tetris Effect Connected, c'est tout simplement Tetris Effect complété par la présence de plusieurs modes multijoueurs. D'ailleurs, cette exclusivité Microsoft n'est que temporaire puisqu'une mise à jour gratuite sera disponible à l'été 2021 pour les possesseurs des versions PS4, Epic Games, et Oculus Quest. A cette occasion, une version du jeu sortira également sur Steam. En attendant, il faut donc impérativement se tourner du côté des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) ou du Game Pass (y compris PC) pour profiter des nouveautés de cette version de Tetris Effect, enfin complète. L'intégralité du contenu solo répond à l'appel, et on se régale à retrouver le mode Périple du jeu, qui fait la part belle à la fonction de Zone. Pour rappel, compléter des lignes permet de remplir une jauge spéciale qui maximise le temps passé dans la Zone. Une fois cette option déclenchée, les Tetriminos ne chutent plus, tandis que les lignes complétées descendent en bas de la matrice au lieu de disparaître. Lorsqu'on sort de la Zone, par manque de temps ou parce qu'on a rempli l'écran, on obtient alors de précieux points bonus. Une autre porte d'entrée vers le solo est disponible grâce au mode Effets. Ce menu donne accès à différentes variantes, classées en fonction de votre "humeur" (classique, relaxé, concentré, aventureux). Ce classement original va de pair avec l'habillage général du jeu, à tendance zen et cosmique.







Les menus nous présentent une véritable galaxie, tandis que le scénario nous propose d'atteindre un obélisque nommé Tetrimidion situé en son centre. En ce qui concerne la bande-son, les nappes synthétiques et les mélodies electro-pop des différents morceaux n'ont rien perdu de leur force. Bref, Tetris Effect se montre toujours aussi efficace ! Mais cette fois, on peut désormais en profiter à plusieurs, grâce aux parties classées en ligne, aux parties privées et aux parties locales. A noter que la progression en multijoueurs permet de débloquer 84 avatars différents, faits d'élégants points lumineux et légèrement animés. Nous avons droit à quatre modes principaux, dont trois tournent autour de la compétition à deux joueurs. Zone Battle reprend les règles standards de Tetris Effect et permet de balancer des lignes handicapantes à l'adversaire. Score Attack tourne peu ou prou autour des mêmes principes mais nous demande de réaliser le meilleur score. Enfin, Classic Score Attack reprend les règles des Tetris plus anciens (pas de Zone, pas de réserve, pas de chute instantanée des pièces, et file suivante limitée à un seule Tetrimino).





SI T'ES TRISTE, JOUE À TETRIS ! (DÉSOLÉ.…)