Test Pokémon Diamant Etincelant & Pokémon Perle Scintillante : les remakes Switch sont-ils vraiment brillants ?

Le Test

Qu'il s'agisse de la rencontre avec le Professeur Sorbier, du choix cornélien entre Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf comme Pokémon de départ, ou de l'agencement de la région de Sinnoh identique à nos souvenirs, les premières minutes de jeu confirment que nous avons affaire à un remake qui privilégie la fidélité à la nouveauté. Vous aurez donc le plaisir de retrouver des bâtiments, ennemis et personnages placés exactement aux mêmes endroits qu'il y a quinze ans. La plus grosse différence provient bien entendu du traitement graphique, qui abandonne la 2D pixelisée des versions DS pour une 3D simple et colorée, à tendance choupi-kawaii. Plus exactement, les personnages abordent un design Chibi (ou super deformed si vous préférez) lors des phases d'exploration, mais sont représentés avec une silhouette plus réaliste lors des combats. On sait que certains joueurs ont du mal avec cette direction artistique, soit parce que l'aspect "grosse tête ronde sur petit corps" leur déplaît, soit parce que le double design leur semble manquer de cohérence.







Compréhensibles dans l'absolu, ces reproches n'ont toutefois guère lieu d'être quand on y réfléchit bien, puisque ces caractéristiques sont cohérentes avec les graphismes de 2006. Le Chibi passe peut-être mieux en 2D qu'en 3D, mais un changement radical de style aurait également créé la polémique. En revanche, les développeurs auraient pu s'abstenir de zoomer autant sur les personnages lors de certaines scènes de dialogues. Les deux têtes qui occupent la moitié de l'écran sont presque angoissantes, et la simplicité des textures n'en est que plus apparente. Les animations lors des combats sont quant à elles inégales, certaines tenant du pétard mouillé et d'autres se montrant suffisamment détaillées et pyrotechniques. Il est en tout cas très plaisant de pouvoir observer en trois dimensions des Pokémon que l'on a connus tout pixelisés en 2006. De même, les musiques d'époque ont été plutôt bien retravaillées, tout en restant reconnaissables.





DIAMANT PUR OU PERLE DE PACOTILLE ?