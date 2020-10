Test Partisans 1941 : un hommage imparfait mais valeureux à la série Commandos

Le Test





Nous sommes en juin 1941, alors que l'armée allemande vient de pénétrer sur le sol de l'Union Soviétique et de faire tomber plusieurs villes. Le capitaine Zorin est fait prisonnier et aussitôt envoyé dans un Dulag. Tentant le tout pour le tout, l'officier russe réussit à s'évader. Et c'est à ce moment-là que le joueur prend le contrôle du personnage. On découvre alors avec plaisir que nous avons affaire à un émule fidèle des Commandos et autres Desperados, qui n'oublie aucun des fondamentaux du genre. Ainsi, on se retrouve à contrôler plusieurs héros simultanément, les déplacements et les combats se déroulant en temps réel. Mais l'accent est essentiellement mis sur l'infiltration, et on passe la majeure partie de son temps à essayer d'isoler tel ou tel garde pour créer une brèche dans les défenses adverses. On dispose pour cela de nombreux outils, à commencer par l'affichage du cône de vision des ennemis. Il est possible de se dissimuler dans des buissons, des caves ou des placards, toutes ces cachettes pouvant également accueillir les cadavres de nos ennemis, histoire que leurs collègues ne tombent pas dessus et ne déclenchent pas l'alerte.







On n'hésitera pas non plus à lancer des pierres pour détourner l'attention d'un garde, à déposer une bouteille au sol pour en attirer un autre, ou à éteindre des lumières pour qu'un imprudent vienne vérifier le disjoncteur. Les pièges environnementaux servent quant à eux à faire passer nos meurtres pour des accidents. On n'est jamais à l'abri d'un camion en réparation mal calé, d'une cantine militaire mal fixée, ou d'un tas de rondins de bois instables… Mais pour se débarrasser d'une patrouille il est également permis d'employer la manière forte. Soit lâchement en déposant une mine au sol, soit directement à coups de grenades et de fusillades. Pour ces dernières, il est quasiment impératif de se mettre à couvert, car sans cela nos soldats périssent en quelques secondes. Malgré la présence d'un mode tactique qui ralentit le temps et permet de coordonner plusieurs actions, le niveau de difficulté général est très élevé. D'ailleurs, les développeurs recommandent carrément le mode facile pour une première partie. Pour notre part on a joué en normal, et on peut vous confirmer qu'on a souffert et multiplié les sauvegardes rapides.





LE CAMP DES PARTISANS





Le jeu propose huit héros en tout, sachant qu'on en contrôle généralement quatre à la fois. Chacun d'entre eux bénéficie d'un arbre de compétences qui regroupe des talents génériques et un ou deux talents spéciaux. Ainsi, Zorin est adepte du lancer de couteau, Valya du chloroforme, Trofim du tir de chevrotine et Sanek du déguisement. Morozov peut siffler pour attirer les gardes, Nikitin peut en choper un pour s'en servir comme bouclier humain, tandis que Fetisov et Belozerova peuvent en abattre plusieurs d'un coup grâce, respectivement, à une rafale de mitraillette ou un tir de pistolet en éventail. Entre deux missions, le jeu nous propose une petite phase de gestion dans un quartier général. On peut construire dans ce camp une cuisine, une tente médicale ou encore un atelier, histoire de fabriquer des grenades, des pansements ou de la nourriture. Un système de blessures et une gestion du moral, avec différents malus et bonus, viennent encore enrichir l'expérience. Et pour couronner le tout, on peut assigner à nos héros différentes tâches, qui sont autant de quêtes automatiques dont l'issue dépend d'un pourcentage de réussite. Il y en a des simples (envoyer un unique personnage récolter des champignons garantit un résultat à 100 %) et d'autres plus risquées et plus rémunératrices (seulement 75 % de chances de réussite avec trois héros sur le job, mais gain d'expérience et d'objets rares en cas de succès). Enfin, ce camp sert également l'histoire grâce à quelques dialogues, non interactifs mais qui renforcent l'ambiance. D'ailleurs, l'atmosphère générale du jeu est très agréable. La seconde guerre mondiale est encore plus intéressante du côté russe, rarement traité dans les jeux vidéo. Et ce contexte permet de se prendre pour de véritables résistants puisqu'il nous amène à détruire des chars, des ponts et des gares ou encore empêcher l'exécution de partisans. Mention spéciale pour la mission de la prison et celle de la gare de Krasnoselskaya, qui proposent des maps grandes et bien fichues. L'ambiance est d'autant plus réussie que les gardes parlent allemands, y compris dans les sous-titres (et tant pis pour ceux qui ont pris espagnol en deuxième langue au collège).





50 NUANCES DE GRIS ET DE MARRON