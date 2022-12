Test High on Life : la presse pas convaincue par le jeu, voici toutes les notes dans le monde

Sorti sur PC, Xbox Series et Xbox One le 13 décembre dernier, High on Life s'est rapidement constitué une notoriété pour être le dernier jeu développé par Squanch Games, le studio fondé par Justin Roiland, aussi connu pour être le co-auteur de Rick et Morty. FPS qui se déroule dans un monde de science-fiction absurde et coloré, dont la particularité est de mettre en avant des guns dotés de paroles et qui intéragissent avec le joueur, High on Life n'a malheureusement pas convaincu la presse. En se rendant sur Metacritic, on constate que le jeu obtient la douloureuse note moyenne de 68% pour un total de 21 reviews recensées, ce qui est loin d'en faire un banger pour reprendre les termes des streameurs qui brillent en société. Pire, en allant plus loin dans l'analyse, on constate que High on Life se démarque surtout par son humour mais que côté gameplay, c'est un peu la douche froide, avec des sensations pas toujours au rendez-vous. En revanche, quand on jette un oeil à la note utilisateur, le jeu est nettement mieux apprécié, puisqu'il s'en sort avec un joli 7.8/10. Le succès est de toutes les façons au rendez-vous, puisque High on Life est devenu le plus gros lancement d'un jeu sur le Xbox Game Pass, poussant Microsoft a en faire une belle promo depuis. Pour beaucoup, l'absence de jeux first-party cette année encore sur Xbox a permis au titre de profiter de la situation, et que de toutes les manières, c'est un jeu taillé pour le Xbox Game Pass.





KeenGamer : 9/10

GameGrin : 8.5/10

PC Invasion : 8.5/10

Game Rant : 8/10

Noisy Pixel : 8/10

God is a Geek : 8/10

Worthplaying : 7.5/10

Gamespot : 7/10

The Loadout : 7/10

Twinfinite : 7/10

Shacknews : 7/10

Tech-Gaming : 6.8/10

Screen Rant : 6/10

The Washington Post : 6/10

PCGames : 5/10

The Gamer : 4/10

PC Gamer : 4/10