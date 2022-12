High on Life : c'est le meilleur lancement d’un jeu dans le Xbox Game Pass en 2022

Sorti un peu de nulle part et vivement chahuté par la presse au moment de sa sortie ( le jeu a obtenu 68% de moyenne sur Metacritic ), High on Life est aujourd'hui le meilleur lancement d'un jeu sur le Xbox Game Pass, mais aussi le meilleur lancement de l’histoire du service pour un jeu publié par un éditeur-tiers. Une fierté qui a poussé Microsoft à publier un communiqué on ne peut plus officiel et soutenir par la même occasion le studio Squanch Games, mené par un certain Justin Roiland, aussi connu pour être le co-auteur de Rick et Morty. Le constructeur américain précise que ces statistiques ont été déterminées en fonction du nombre d’heures jouées dans les cinq jours suivant la sortie du titre. Evidemment, on aurait aimé que Microsoft nous lâche quelques chiffres officiels, mais la firme de Redmond se garde bien de les révéler, ce qui aurait pu nous aider à mesurer le succès d'un tel jeu, qui se place désormais comme le porte-étendard d'un service qui continue de grossir. Du côté des développeurs, un tel engouement est presque inattendu et Mike Fridley, Studio Director et COO de Squanch Games, a tenu à donner son ressenti face à cette vague d'amour de la part des joueurs :

Il s’agissait de notre premier lancement de jeu dans le Game Pass et nous avons été plus que surpris par la réaction des joueuses et des joueurs, qui ont fait de notre titre le jeu le plus populaire du moment dans le Game Pass. Nous avons créé Squanch Games pour développer les jeux auxquels nous avions envie de jouer et le Game Pass.

qui se déroule dans un monde de science-fiction absurde et coloré, dont la particularité est de mettre en avant des guns dotés de paroles et qui intéragissent avec le joueur. On vous propose d'en découvrir un extrait juste ici :





Pour celles et ceux qui sont passés à côté de High on Life, et c'est assez logique puisque le titre n'a pas vraiment bénéficié d'une campagne marketing très poussée, sachez qu'il s'agit d'un FPS