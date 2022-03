Test Gunborg Dark Matters : court mais sacrément intense et plaisant !

Le Test

Ricpau Studios tire son nom de Rickard Paulsson, un développeur touche à tout qui signe son premier jeu avec Gunborg : Dark Matters. Responsable du level design, de la direction artistique et de la programmation, ce suédois multitâches a seulement fait appel à un compositeur et un bruiteur pour mener à bien son projet. Vous l'aurez compris, nous avons affaire à un archétype de production indépendante même si, en plus des versions numériques, le jeu a droit à une sortie physique sur certaines plateformes (PS4, PS5 et Switch) grâce à l'éditeur Red Art Games. Mais peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et cette dernière est bien présente, même si elle ne dure hélas pas bien longtemps.

Clairement orienté vers le skill et le gameplay, Gunborg ne s'encombre d'aucune narration véritablement digne de ce nom. Petite intro en dessins légèrement animés, courts échanges de dialogues avec les trois boss du jeu et… c'est tout ! Le scénario n'est dévoilé que succinctement et tardivement, puisque les motivations ou même le nom de l'héroïne n'apparaissent qu'après plusieurs niveaux, et de manière anecdotique. Bref, vous incarnez une mercenaire chargée de nettoyer un vaisseau spatial des ennemis qui l'habitent, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Cette timidité narrative est d'autant plus regrettable que la direction artistique ne manque pas de charme. Il y avait donc matière à afficher de sympathiques séquences intermédiaires et à renforcer ainsi un univers qui aurait pu devenir alors plus marquant. Heureusement, il reste possible de profiter de beaux visuels durant les séquences de jeu. Les teintes vives à tendance "rose fluo des années 80" conviennent parfaitement bien à l'ambiance SF, qui se voit également épaulée par une bande-son électronique très efficace. Nous nageons donc en pleine synthwave, ce qui n'est franchement pas pour nous déplaire. La simplicité relative des décors ne nous a pas gênés, cette sobriété architecturale ayant l'avantage de la lisibilité. Et ce point est loin d'être négligeable au vu de la difficulté générale. Gunborg répond en effet parfaitement au célèbre aphorisme "facile à appréhender mais dur à maîtriser". La prise en mains initiale ne pose en effet aucun problème, car les mouvements sont fluides et le personnage facilement maniable. Un stick pour se déplacer, un autre pour orienter la visée, un seul bouton d'attaque, rien ne semble insurmontable à première vue.





C'EST COURT MAIS C'EST BON