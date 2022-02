Gunborg : une sortie physique et du 120fps sur PS5, tous les détails

La politique des développeurs est d'ailleurs assez cool puisque le jeu sera cross-buy sur PlayStation, tandis que la mise à niveau PS4 vers PS5 sera totalement gratuite. Gunborg : Dark Matters est disponible aussi sur PC, Xbox One et Nintendo Switch au prix sympa de 10,99€ sur Steam et 14,99€ sur les autres supports en version numérique. En physique, il faudra compter 24.99€, ce qui reste très raisonnable. Voici le dernier trailer en date.



Ricpau Studio et édité par ORBMIT Productions + Red Art Games, ce Gunborg : Dark Matters jouira d'une belle optimisation sur PS5 puisque le jeu sera jouable jusqu'à 120 images par seconde, à condition bien sûr d'avoir l'écran de télévision qui va avec. De quoi passer les obstacles sans encombre et avec une fluidité sans pareille, alternant phases de plateformes, shoot au bazooka blaster et combats à l'arme blanche.La politique des développeurs est d'ailleurs assez cool puisque le jeu sera cross-buy sur PlayStation, tandis que la mise à niveau PS4 vers PS5 sera totalement gratuite. Gunborg : Dark Matters est disponible aussi sur PC, Xbox One et Nintendo Switch au prix sympa de 10,99€ sur Steam et 14,99€ sur les autres supports en version numérique. En physique, il faudra compter 24.99€, ce qui reste très raisonnable. Voici le dernier trailer en date.

Gunborg : Dark Matters parvient à sortir de la mêlée. Sans doute parce que le jeu bénéficiera aussi d'une sortie physique le 4 mars prochain, mais aussi parce que son rendu fait déjà parler de lui. Il est vrai qu'avec sa 2D chatoyante et surtout ses animations ultra soignées, le titre se distingue des autres. Ajoutons à cela un gameplay à la fois varié et nerveux, et on obtient un bon cocktail pour que les amateurs d'action-plateforme tendent l'oreille. Développé par