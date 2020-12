Test Call of the Sea : doit-on vraiment succomber à l'appel de ce jeu lovecraftien ?

Le Test

Cette exclusivité Xbox et Windows est apparue pour la première fois sur nos écrans en mai dernier, lors d'un showcase Microsoft. Développée par Out of the Blue, un tout nouveau studio espagnol, et éditée par Raw Fury (Gonner, Night Call, West of the Dead, le futur Sable…), cette aventure prometteuse a su capter l'attention du public avant même sa sortie, grâce notamment à des visuels colorés et séduisants. Son intégration en "day one" au Game Pass a également suscité un certain intérêt. Sept mois après sa révélation, le temps est désormais venu de disséquer la bête !





Nous sommes en 1934 et Norah Everhart, professeur de dessin de son état, est en proie à bien des tourments. Depuis la mort de sa mère, de multiples et sombres taches sont apparues sur ses mains et ses avant-bras, la fatigue la terrasse, et d'inquiétants rêves subaquatiques peuplent ses nuits. Pour couronner le tout, son mari Henry ne donne plus de nouvelles depuis des mois, alors même qu'il était parti à la recherche d'une cure à l'autre bout du monde. Qu'à cela ne tienne, Norah décide de partir sur les traces de son cher compagnon. L'aventure commence donc sur une petite île située à soixante-quatorze milles nautiques à l'est de Tahiti. Nous n'en dirons pas plus sur le scénario, car la découverte des différents événements fait assurément partie du plaisir de jeu. Sachez juste que, même si elle ne s'avère jamais horrifique, l'histoire s'inspire du mythe de Cthulhu et mêle créatures marines, étrange liquide noir, accès de folie et civilisation ancienne. Tout cela se traduit par différents environnements, qui bénéficient tous d'une direction artistique extrêmement séduisante. Colorée, vive, chatoyante, cartoon juste ce qu'il faut, mais jamais trop tape-à-l’œil, cette DA constitue peut-être la plus grande réussite du jeu. Elle nous offre notamment de magnifiques panoramas, faits de couchers de soleil, d'aurores boréales, de nature luxuriante ou encore de mystérieuse architecture basée sur des losanges et des hexagones. Certains intérieurs très "années 30" sont également fort joliment représentés. Il n'est pas interdit de penser par moments à BioShock, ce qui n'est pas la pire des références en la matière. Du côté de l'audio, il n'y a également rien à jeter puisque les voix anglaises sont très convaincantes. On regrettera tout de même l'absence de doublages français même si, heureusement, il reste possible d'activer les sous-titres dans la langue de Molière et de Aya Nakamura. Enfin surtout de Molière puisque la traduction s'avère de bonne facture !





LA MER, QU'ON VOIT PENSER...





En ce qui concerne le gameplay, nous avons affaire à un jeu d'aventures à la Myst des plus classiques. La première chose à faire est donc d'observer avec attention tout objet qui affiche une icône d'interaction lorsqu'on s'en approche. Si certains d'entre eux peuvent parfois être ramassés, on ne dispose pas vraiment d'inventaire. Le moment venu, Norah utilisera automatiquement le bon objet au bon endroit. La plupart des énigmes font de toutes manières plutôt appel à l'observation et à la réflexion qu'à l'utilisation d'outils. Norah dispose d'ailleurs d'un journal dans lequel elle consigne automatiquement les événements passés. Pratique pour ne jamais perdre le fil de l'histoire et retrouver quelques informations potentiellement utiles ! En tant que dessinatrice elle s'en sert aussi, et surtout, pour garder une trace des indices récoltés visuels durant les phases d'exploration. Sans cela, les puzzles exigeraient du joueur qu'il prenne des notes dans la vie réelle. Parfois sonores, souvent visuelles et très souvent "intellectuelles", les énigmes sont globalement de bonne facture, même si rarement originales, et couvrent un large spectre de difficulté. Si certaines se plient en deux minutes, d'autres vous laisseront pantois pendant de longues minutes. Notre seul regret en la matière concerne le manque de clarté d'un ou deux passages précis. On pense tout particulièrement au quatrième chapitre du jeu, qui nous place face à une nuée de symboles et de combinaisons de mots à interpréter. Nous vous l'avouons sans aucune honte : après de longues minutes de réflexion infructueuse, nous avons passé cette épreuve grâce à une "attaque par force brute", c'est à dire en testant toutes les combinaisons possibles. Le comble ? L'énigme est si absconse que même après avoir trouvé la solution et nous être à nouveau penchés dessus, nous n'avons toujours pas démêlé le pourquoi du comment. On soupçonne fortement les développeurs d'avoir abusé de la technique du "red herring", c'est à dire d'avoir multiplié les fausses pistes, à tel point que la bonne risque d'échapper à la plupart des joueurs.







Ce moment particulièrement frustrant n'est pas le seul défaut de l'aventure, qui impose régulièrement des allers-retours dont on se passerait bien (les indices et actions qui vont bien ensemble sont volontairement placés à des endroits éloignés). Ce problème est d'autant plus prégnant que la vitesse de marche de l'héroïne est extrêmement lente. C'est bien simple : même en activant le pas de course on a encore l'impression de se déplacer trop lentement. Difficile de ne pas y voir une manière de rallonger artificiellement la durée de vie, qui culmine d'ailleurs à six ou sept heures. Cela étant, le prix de vente tient clairement compte de cela puisque le jeu ne coûte que vingt euros. Et il est même possible d'en profiter "gratuitement" pour les abonnés au Game Pass. D'ailleurs il s'agit certainement là de la meilleure manière d'aborder le jeu. Dans ce cadre on lui pardonnera plus facilement son trop grand classicisme, qui l'empêche d'être réellement à la hauteur des attentes placées en lui ces derniers mois.