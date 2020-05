Call of the Sea : un trailer de gameplay pour ce jeu narratif sur Xbox Series X

Raw Fury a profité de la conférence Xbox pour nous dévoiler Call form the Sea, un jeu d'aventure et d'énigmes développé par le studio espagnol Out of the Blue, via un premier trailer de gameplay sur Xbos Series X. Dans ce jeu, le joueur incarnera Norah, une demoiselle partie à la recharche de son époux, après que ce dernier ait disparu lors d'une expédition dans les années 30. Sa quête l'emmènera sur une île paradisiaque du pacifique-sud remplie de secrets à découvrir. D'ailleurs, sachez que le studio a fait appel à Cissy Jones (Firewatch) pour doubler Norah. Call from the Sea sortira en fin d'année 2020 sur PC, et Xbox.