Call of the Sea : deux versions collectors physiques arrivent, voici le détail du contenu

D'abord sorti sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S en décembre 2020, Call of the Sea est arrivée quelques mois après sur les consoles PlayStation. C'était le 11 mai 2021 et l'accueil fut le même, à savoir assez chaleureux mais conscient des limites de ce titre indé qui voit grand. A tel point d'ailleurs qu'on apprend aujourd'hui que le titre développé par Out of the Blue Games (oui, c'est un nom de studio) va bénéficier d'une sortie physique le mois prochain. On apprend même qu'en France, c'est grâce à Microids Distribution France et Meridiem Games que Call of the Sea profitera de 2 éditions collectors, la "Journey Edition" et la "Norah’s Diary", malheureusement disponible uniquement sur PS5 et PS5. La version collector Call of the Sea : Journey Edition sera la plus premium des deux, puisque numérotée et limitée à 1 000 exemplaires en Europe. Uniquement proposée sur PS5, cette édition très limitée a été conçue et fabriquée par Meridiem Games. A l'intérieur, on retrouve une boîte spéciale, un concept artbook, deux photographies, un billet de voyage, un poster, la bande-son (composée par Eduardo De la Iglesia) au format vinyle, un artbook à couverture rigide (130 pages), trois lithographies, le tout présenté dans une boîte spéciale portant le nom du jeu Call of the Sea.

Quant à la version Call of the Sea : Norah's Diary Edition (disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5), elle proposera une boîte spéciale, un concept artbook où vous pourrez voir comment la conception et la direction artistique du jeu ont évolué, deux photographies, un billet de voyage et un poster. Les deux éditions sortiront le 19 mai prochain.