Test Bladed Fury : la Chine a enfin son Muramasa, une plutôt belle réussite !

Le Test

Evidemment, le contexte historique est ici chinois et non japonais. Les faits racontés ont lieu durant la Période des Royaumes combattants, qui a démarré au IVème siècle av. J.-C. et nous assure donc un certain dépaysement. Accusée du meurtre de son père, la princesse Ji est obligée de fuir le palais et cherche à se venger du Duke Tian, qui l'a piégée et a épousé sa sœur Shu. Ce contexte a priori prosaïque se teinte très rapidement de fantastique, ce qui amène Ji à mettre un pied dans le royaume des morts et à rencontrer fantômes, squelettes, dieux anciens, démons et autres âmes perdues. Cet aspect surnaturel n'est évidemment pas pour nous déplaire. Il est d'autant plus facile de l'apprécier que la direction artistique s'avère franchement séduisante. Elle s'inspire avec brio des estampes chinoises et nous propose une 2D colorée, où des effets spéciaux chatoyants côtoient des décors et des personnages qu'on jurerait peints à la main et découpés dans du papier.







Le résultat se situe quelque part entre les graphismes de Muramasa : The Demon Blade et ceux de Mark of the Ninja, deux références hautement recommandables. De la calligraphie chinoise, quelques écrans fixes extrêmement stylisés, et une ou deux citations de Confucius viennent renforcer encore plus l'ambiance asiatique. D'ailleurs les développeurs n'ont pas hésité à nous faire combattre par moments en ombres chinoises, lorsque l'héroïne et ses adversaires se retrouvent derrière des paravents. Le système de combats s'avère également plutôt réussi. Les joueurs les plus acharnés pourront dans un premier temps regretter le manque de complexité des combos, puisqu'il suffit de marteler la même touche pour sortir les coups de base. Mais il faut tenir compte des âmes que l'on gagne au fil des affrontements et qui permettent de débloquer des coups supplémentaires. Surtout, il devient assez rapidement nécessaire de faire preuve de tactique si l'on ne veut pas passer trop de temps face à chaque adversaire.





SUPPLICES CHINOIS