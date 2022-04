Tennis Manager 2022 : le jeu annoncé avec un trailer et plein d'infos sur les nouveautés

Apparue en 2019, la série Tennis Manager poursuit son petit bonhomme de chemin et accueillera dans quelques semaines son édition 2022. C'est en effet le 17 mai prochain que les amateurs de management et de la petite balle jaune font pouvoir découvrir les nouveautés proposées par ce nouvel épisode. C'est toujours le studio français Rebund qui est aux commandes et à quelques semaines du coup d'envoi de Roland-Garros, voici ce qu'on peut attendre de ce Tennis Manager 2022. Visuellement déjà, le studio promet de nettes améliorations, avec en sus des animations 3D toutes neuves, notamment dans les séquences de match. L'intelligence artificielle a elle aussi subi quelques retouches, histoire de mieux anticiper nos actions, d'autant que les fonctionnalités de gestion ont été poussées pour plus de possibilités. Tennis Manager 2022 nous prendra en compte les circuits juniors et professionnels, avec pas moins de 2 000 tournois et 5 000 joueurs au total. Allez, trêve de parlotte, place à la vidéo compilée par nos soins et un bullet point sur les nouveautés de 2022.

⚫ Créez votre propre lecteur

⚫ Nouveau système d'infrastructure

⚫ Nouveau format de tournoi "Round Robin"

⚫ Outils de gestion d'équipe

⚫ Nouveau système de gestion et de négociation des contrats

⚫ Importation et exportation de plans de jeu

⚫ Améliorations de la simulation de match (amélioration de l'IA et des animations des joueurs)

⚫ Nouvelles statistiques et nouvelles vues de caméra 3D