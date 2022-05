Tennis Manager 2022 : la date de sortie enfin connue, le jeu arrive incessamment sous peu

Annoncé le mois dernier, à la fin avril, Tennis Manager 2022 avait omis volontairement de nous préciser sa date de sortie, mais le suspense vient de prendre fin, puisque le jeu développé par Rebund CG a confirmé son arrivée le 17 mai prochain sur PC et sur Mac. Un timing parfait et évidemment programmé pour concorder avec le coup d'envoi de Roland Garros, dont les qualifications débutent le 16 mai prochain. Comme tout jeu de gestion et de management qui se respecte, Tennis Manager 2022 reprend les ingrédients de l'épisode précédent. Il faudra en effet bâtir et gérer cette académie de tennis, tout en poussant les joueurs à participer aux tournois dont la difficulté montera crescendo. Les développeurs annoncent d'ailleurs un nouveau système de gestion et de négociation de contrats. Techniquement, on nous promet encore des progrès à faire, tandis qu'il est écrit que l’intelligence artificielle et les animations ont bénéficié du plus grand soin. Avec la sortie de Tennis Manager 2022.