Telltale : la firme souhaite terminer ses saisons avant de les commercialiser

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Telltale a eu chaud, très chaud aux fesses. Alors que la firme était déclarée morte et enterrée (et ses franchises aussi), elle est finalement revenue d'outre-tombe et particulièrement en forme, annonçant il y a quelques semaines un nouvel épisode de The Wolf Among Us : bien entendu, l'entreprise ne souhaite pas réitérer les mêmes erreurs et cela passe donc par une réorientation de sa politique de développement.



Jamie Ottilie, la tête pensante de Telltale Games, s'est entretenu avec GameDaily.biz à ce sujet très précis : désormais, pour tous ses jeux épisodiques, l'entreprise terminera le développement de chaque saison avant d'en commencer la commercialisation.



Cela parait bête à dire, mais ce n'était pas le cas auparavant et cela donnait justement lieu à des petites catastrophes industrielles : la dernière et cinquième saison de The Walking Dead, par exemple, avait été interrompue après la diffusion de quelques épisodes, Telltale ayant dû mettre la clé sous la porte. C'était Skybound qui avait repris la licence et le développement alors que personne ne s'y attendait. Désormais, ce genre de problème ne devrait donc plus avoir lieu.