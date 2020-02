007 : Telltale voulait faire un jeu inédit avec un "James Bond afro-américain ou une femme" !

On n'a jamais été très loin avec James Bond. On a quand-même discuté avec les détenteurs de la licence. Pour moi, il fallait faire quelque chose de complètement nouveau : un James Bond afro-américain ou une femme. Quelque chose de différent qui aurait surpris les gens et leur aurait permis d'utiliser des gadgets, découvrir l'organisation. Tout ce qui fait James Bond mais sans rattacher le jeu aux films.

On était dans une situation où on voulait prendre plus de risques que les détenteurs n'auraient voulu, donc ils n'étaient pas partants. C'est toujours comme ça, il faut arriver à un compromis. [...] il faut que les ayants droit soient d'accord.

Si le début des années 2010 fut particulièrement resplendissant pour Telltale, leur fin faillit malheureusement signer sa mort certaine : contre toute-attente, la firme fut miraculeusement sauvée par un investisseur... reprenant même le développement du génial The Wolf Among Us 2. On attend bien évidemment d'en voir plus avec, toujours, un petit pincement au cœur en jetant un œil vers tous les projets avortés :Une série James Bond par les auteurs des fantastiques The Walking Dead ou Tales From the Borderlands ? En voilà une, de chouette idée. Et à en croire les paroles du développeur, le projet avait bel et bien été dans les tuyaux.Malheureusement, cette créativité artistique n'a pas été bien reçue, fermant la porte à Telltale pour la réalisation du jeu.Dommage, il faut bien avouer que le jeu vidéo aurait été un médium idéal pour expérimenter de telles idées, elles qui ont tant de mal à se démocratiser auprès de certains cinéphiles. Tant pis.