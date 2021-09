Tales of Arise : déjà un million de copies distribuées en une semaine, c'est un record pour la série

Sorti le 10 septembre dernier, Tales of Arise est d'ores et déjà un succès populaire. Bandai Namco Entertainment vient en effet de révéler les premiers chiffres de vente, et au bout d'une seule semaine, il s'est déjà écoulé plus d'un millions d'exemplaires dans le monde. Attention tout de même, car il est précisé qu'il s'agit de copies distribuées et non de ventes réelles, mais cela n'empêche pas l'éditeur japonais de préciser qu'il s'agit d'un démarrage record pour la série. Ce succès quasi inattendu est sans doute à la sortie simultanée dans le monde, même si cet épisode semble doté de grandes qualités aussi qui ont poussé les joueurs à acheter massivement day one. Bandai Namco Entertainment en profite pour préciser que la saga comptabilise désormais 25 millions d'unités vendues au total depuis sa création. Serait-ce le début d'une certaine popularité auprès du grand public pour la franchise ? Toujours est-il que sur Steam, on a aussi enregistré un record de connexion, avec 60 000 joueurs en simultané.



Tales of Arise est disponible depuis le 10 septembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC, sachant qu'une démo est également disponible.