Taiko no Tatsujin Rhythm Festival : ça sera une exclu Nintendo Switch, trailer + date de sortie

Saga ultra populaire au Japon, Taiko no Tatsujin connaît également une certaine popularité en France, notamment du côté des joueurs qui apprécient les jeux musicaux. Ça tombe bien, un nouvel épisode arrive dans quelques mois et il s'appellera Taiko no Tatsujin : Rhythm Festival. Prévu uniquement, et donc en exclusivité sur Nintendo Switch, le jeu reprend évidemment le même concept, qui consiste à taper sur les macarons de couleur au bon moment pour enchaîner les notes et réussir la chanson bien évidemment. Si le jeu est parfaitement jouable à la manette, c'est évidemment avec un véritable tambourin japonais que le jeu prend tout son sens. Evidemment, Bandai Namco Entertainment a pris le soin de proposer une édition qui contient les tambours. Il y aura également une édition digitale Deluxe qui contiendra l'édition Standard avec un accès de 90 jours au Taiko Music Pass.







En ce qui concerne le contenu, il est annoncé une tracklist de 76 chansons au lancement du jeu, avec la possibilité de s'amuser avec dans plusieurs modes tels que le Mode Taiko et le Mode Histoire, dont l'objectif est de devenir le maître du tambour aux côtés de DON-Chan et Kumo-Kyun. Bien sûr, celles et ceux qui voudront dévoiler leurs talents au monde entier, sachez qu'un mode en ligne permettra de réaliser des battles. Enfin, pour terminer, sachez que le jeu pemrettra de récoleter des "Don Coins", qui n'est autre que la monnaie du jeu et qui permet d'obtenir des objets tels que des costumes ou des plaques d'identification pour personnaliser leur apparence. La sortie de Taiko no Tatsujin : Rhythm Festival est attendue pour le 14 octobre prochain sur Nintendo Switch uniquement donc.