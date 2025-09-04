JeuxActuJeuxActu.com

Syberia Remastered : Microids nous montre les changements graphiques en vidéo

Syberia Remastered : Microids nous montre les changements graphiques en vidéo

Benoît Sokal nous a peut-être quitté depuis plusieurs années, son héritage continue de vivre à travers le jeu vidéo. Après le remake de l'Amerzone il y a quelques mois, Microids va sortir le remaster de Syberia, le premier épisode, sorti il y a plus de 20 ans. Syberia Remastered arrivera d'ailleurs le 6 novembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, accompagnée d’une édition physique limitée. Pour marquer l’événement, une bande-annonce “avant/après” a été diffusé pour mettre en exergue la transformation visuelle du titre, sachant que le travail de restauration a été réalisé par Virtuallyz Gaming et Microids Studio Paris. L'histoire en revanche n'a pas changé et il sera toujours question de faire connaissance avec Kate Walker, l’avocate new-yorkaise embarquée dans une quête initiatique pour retrouver Hans Voralberg.

Toutefois, Microids nous fait savoir que cette version remasterisée profitera d'une direction artistique affinée et d'une interface modernisée, le but étant de rendre l’expérience plus agréable. Pour les amateurs de réalité virtuelle, Syberia Remastered sera également disponible sur Quest 3 à partir du 13 novembre 2025.

 


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 4 septembre 2025
18:38


Syberia Remastered

Jeu : Action/Aventure
Editeur : Microids
Développeur : Virtuallyz Gaming
6 Nov 2025
6 Nov 2025
6 Nov 2025

