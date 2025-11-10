Syberia Remastered : les avis sont très mitigés, certains parlent de jeu inachevé

La discrète campagne marketing autour de Syberia Remastered prend fin aujourd'hui avec la mise en ligne du trailer de lancement, qui rappelle dans la foulée que le jeu est disponible. C'est en effet depuis le 6 novembre 2025 que le titre est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, avec cette envie de faire revivre un munument du point & clic. Le jeu original, sorti il y a plus de vingt ans, se distinguait par sa narration soignée, sa poésie visuelle et sa dimension émotionnelle qui avait réussi à toucher les joueurs. Le remaster cherche à respecter cette essence tout en offrant une expérience contemporaine, avec des graphismes réimaginés, des animations retravaillées, une interface modernisée et une jouabilité un peu plus up-to-date.







Mais ça, c'est sur le papier, car les retours des joueurs sont assez mitigés si l'on se fie aux avis sur Steam, avec une note moyenne de 61%. Si les graphismes et la reconstitution des décors sont salués, plusieurs points techniques et narratifs frustrent les joueurs. Les cinématiques, inchangées depuis le jeu original, jettent un contraste maladroit avec les modèles 3D modernisés, donnant parfois l’impression que Kate et d’autres personnages ont été “redessinés à la hâte”. La révision des zones de jeu, parfois rallongées, est ponctuée de temps de chargement qui cassent le rythme contemplatif de l’aventure. Des bugs divers, des mouvements d’objets approximatifs et des choix de design contestables – notamment sur Boris Charov – renforcent ce sentiment d’inachevé. Beaucoup regrettent que le potentiel narratif et immersif de Syberia ne soit pas pleinement exploité dans cette version, malgré quelques ajustements d’énigmes et textes additionnels qui montrent que les intentions étaient là. Le consensus pourrait se résumer ainsi : Syberia Remastered impressionne par sa fidélité esthétique et son univers, mais déçoit par sa technique et ses cinématiques non remastérisées, laissant aux joueurs l’impression de payer pour un jeu à moitié achevé.







Quant à l'histoire, elle n'a pas bougé, puisqu'on va suivre les pérégrinations de Kate Walker, avocate new-yorkaise plongée dans un voyage initiatique sur les traces de Hans Voralberg. Dernier grand jeu du catalogue Microids de 2025, Syberia Remastered va tenter de permettre à l'entreprise de Rosa Parks de survivre à une année partciulièrement difficile sur le plan financier.











