Syberia Remastered : Microids ressuscite un autre jeu de Benoît Sokal, premières images

Depuis que Benoît Sokal nous a quitté, son travail n'a jamais été mis autant en avant. Après le remale de L'Amerzone Le Testament de l'Explorateur, voici arriver le remaster de Syberia premier du nom et véritable pilier du jeu d’aventure des années 2000. À la clé : une refonte visuelle complète, une compatibilité avec les plateformes modernes, et même une version en réalité virtuelle. Développé en étroite collaboration entre Virtuallyz Gaming et Microids Studio Paris (qui semble encore en vie), cette version restaurée ambitionne de faire redécouvrir l’aventure de Kate Walker, l’avocate new-yorkaise propulsée bien malgré elle dans un voyage étrange à travers une Europe à la fois mélancolique, industrielle et onirique. Les équipes promettent un travail de modernisation en profondeur, tout en préservant l’ADN poétique et narratif de l’œuvre originale. Les graphismes, les personnages et les animations bénéficieront d’une refonte intégrale, exploitant la puissance des consoles actuelles pour sublimer les environnements iconiques du jeu.





« Syberia est bien plus qu’un jeu : c’est un voyage initiatique, une expérience sensorielle et émotionnelle inoubliable. Avec ce remaster, nous voulons faire redécouvrir cette aventure à une nouvelle génération, tout en offrant aux fans historiques une version sublimée, respectueuse de l’héritage de Benoît Sokal », souligne Elliot Grassiano, fondateur de Microids.







L’annonce de Syberia Remastered s’inscrit dans un mouvement plus large de réhabilitation du travail de Benoît Sokal, disparu en 2021. Après le remake de L’Amerzone – Le Testament de l’Explorateur, salué par la critique, Microids poursuit ici son travail de préservation et de transmission de son univers. En parallèle de cette version remasterisée, Microids annonce également le développement d’une version exclusive en réalité virtuelle, prévue pour le Meta Quest 3. Pensée dès le départ comme une expérience indépendante, cette déclinaison VR permettra une immersion sensorielle inédite, en explorant les environnements emblématiques du jeu dans une perspective à la première personne. Les premières images et détails devraient être révélés dans les mois à venir.



Syberia Remastered est actuellement en cours de développement, avec une sortie programmée pour fin 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.