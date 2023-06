Super Princess Peach : un nouveau jeu pour 2024, premier trailer avec du gameplay

Il n'y avait pas que Mario qui était à la fête lors du Nintendo Direct du 21 juin dernier, la Princesse Peach aussi, qui va en effet bénéficier de son propre jeu l'année prochaine. Nintendo a en effet confirmé un jeu vidéo entièrement dédié à la dulcinée de Mario, sans indiquer le nom définitif du jeu. Pour les besoins de notre fiche technique et du SEO Google, on a décidé de le baptiser Super Princess Peach 2024 temporaiement. Il faut dire que c'est la deuxième fois que la Princesse a droit à son propre titre, 18 ans après le Super Princesse Peach de la Nintendo DS, petite régalade plateformer de 2006 ( vous pouvez retrouver notre test de l'époque ici ). Pas d'ombrelle comme à l'époque pour accompagner la princesse, mais un ruban étoilé qui va lui permettra de se transformer et donc de bénéficier de pouvoirs spéciaux. La majeure différence avec le premier titre de 2006, c'est que l'univers semble être lié à celui du théâtre. Pour le moment, Nintendo reste mystérieux, mais on devrait en savoir davantage dans les mois à venir.