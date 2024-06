Super Mario Party Jamboree : plus de 110 mini-jeux pour faire la fiesta !

Super Mario Party Jamboree, le nouvel épisode de la série "party-game" de Nintendo qui arrivera sur Switch le 17 octobre prochain. Le principe reste inchangé et le but est de s'amuser à plusieurs sur des mini-jeux plus loufoques les uns que les autres. Pas moins de 110 épreuves sont annoncées dans le jeu, réparties sur 7 plateaux qui proposent des univers bien distincts.

Parmi les annonces à retenir du Nintendo Direct du 18 juin 2024, il y avait celle deÎle Goomba, Galeries arc-en-ciel, Pays Western et Château arc-en-ciel de Mario, voilà un petit aperçu des environnements à découvrir, aussi bien en local comme en ligne, puisque Super Mario Party Jamboree autorise un mode à 20 joueurs connectés simultanément.