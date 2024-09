Super Mario Party Jamboree : plus de 5 min de vidéo pour tout savoir du gameplay et des 110 mini-jeux

Super Mario Party Jamboree qui arrivera le 17 octobre sur Nintendo Switch. Dans la plus pure tradition des jeux de la saga, il s'agira de s'amuser en famille et entre amis, et Nintendo a décidé de nous montrer un peu ce qui nous attend dans ce nouvel épisode. A travers cette vidéo de plus de 5 minutes, on va donc pouvoir découvrir les différents plateaux, représentés par des mondes bien connus de la série. Nintendo précise d'ailleurs que Super Mario Party Jamboree reprendra des décors des précédents épisodes, histoire d'en avoir toujours plus. Résultat : 110 mini-jeux jouables normalement ou avec la gyroscopie des Joy-Con, 22 personnages, avec en prime un mode en ligne jusqu'à 20 joueurs en simultané, 7 plateaux de jeux dont 5 inédits. De quoi préparer les soirées pizza-bières-jus-de-fruits, à moins que vous ne soyez trop aigris pour vous y lancer...





