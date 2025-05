Star Wars Zero Company : la Guerre des Clones vue sous un nouvel angle tactique

Lors de la Star Wars Celebration 2025 au Japon, Electronic Arts a levé le voile sur un nouveau jeu : Star Wars Zero Company. Il s'agit d'un jeu de stratégie tactique au tour par tour développé par le studio Bit Reactor en collaboration avec Respawn Entertainment et Lucasfilm Games pour le compte d'Electronic Arts. Prévu pour une sortie en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ce titre s'inscrit dans une volonté de renouveler l'expérience Star Wars en offrant une approche qui ose la différence. Star Wars Zero Company se distingue par son gameplay tactique au tour par tour, inspiré des grands noms du genre tels que XCOM pour ne citer que lui. Les joueurs devront gérer les déplacements, les attaques et les capacités spéciales de chaque membre de l'équipe, tout en tenant compte des synergies entre les personnages et des choix moraux influençant le déroulement de l'histoire.







Derrière ce Star Wars Zero Company, on retrouve donc le sudio Bit Reactor, un studio composé de vétérans de Firaxis Games, connus pour leur travail sur la série XCOM justement (il n'y a jamais de hasard). Sous la direction de Greg Foertsch, ancien directeur créatif de Firaxis, l'équipe apporte son expertise en matière de conception de jeux tactiques profonds. Un des aspects innovants de Star Wars Zero Company réside dans la possibilité de personnaliser en profondeur les membres de l'équipe. Chaque combattant peut être équipé de manière unique, avec des compétences et des apparences modifiables. Au-delà de l'aspect tactique, le jeu met l'accent sur les relations entre les membres de l'équipe. Les interactions et les choix effectués lors des missions peuvent renforcer ou fragiliser les liens entre les personnages, débloquant ainsi des synergies en combat ou influençant le déroulement narratif. Cette dimension relationnelle rappelle quelque peu des titres tels que Fire Emblem ou Marvel’s Midnight Suns, où les liens entre les personnages jouent un rôle crucial dans l'évolution de l'histoire et des mécaniques de jeu.







Niveau histoire, Star Wars Zero Company plonge les joueurs dans les derniers instants des Guerres des Clones, une période charnière de l'univers Star Wars. Le protagoniste, Hawks, ancien officier de la République, prend la tête de la Zero Company, une équipe hétéroclite composée de mercenaires, de clones, de droïdes astromécanos et même de Jedi. Cette unité est chargée de missions secrètes visant à contrer une menace galactique émergente. Star Wars Zero Company s'annonce donc comme une proposition audacieuse et rafraîchissante pour les amateurs de stratégie et de l'univers Star Wars. En mettant l'accent sur la tactique, la personnalisation et les relations interpersonnelles, le jeu offre une perspective nouvelle et enrichissante sur la saga. Si les premières images sont prometteuses, il faudra attendre sa sortie en 2026 pour juger de la réussite du titre. Patience donc.