Star Wars Knights of the Old Republic : un remake sur PS5 et PC, voici le premier trailer

Cela fait des années que la rumeur d'un remake de Star Wars : Knights of the Old Republic circule sur les Internets. On se rappelle même que le très bien informé Jason Schreir avait même vendu la mèche en avril dernier lors d'une émission online avec MinnMax. Si l'annonce lors de ce PlayStation Showcase 2021 du 9 septembre n'a été qu'une demi-surprise, la chose qu'on ne savait pas, c'est que le jeu sera une exclusivité console PS5. Le jeu sortira en même temps sur PC, mais les joueurs Xbox devront sans doute attendre plusieurs mois, voire un an, avant de pouvoir mettre la main dessus. C'est le studio Aspyr qui est aux commandes du projet et Ryan Treadwell, le producteur, a bien précisé qu'il s'agira d'un vrai remake avec un travail de fond réalisé pour redonner vie à ce monument du RPG.



Là où c'est moins enthousiasmant, c'est qu'on apprend sur le PlayStation Blog que le développement n'en est qu'à ses débuts, sachant que les dernières technologies sont utilisées pour recréer le jeu de la tête aux pieds. C'est pour cette raison que le "teaser" ne comporte aucune image véritable du jeu et qu'il va falloir se montrer patient avant de pouvoir découvrir des images in-game.





Et maintenant ? Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake est un projet d’envergure qui englobe presque tous les aspects du jeu original. Le développement n’en est encore qu’à ses débuts, mais nous sommes ravis d’avoir pu enfin annoncer le remake et de pouvoir écouter les retours de la communauté PlayStation sur ce que vous attendez le plus.



Enfin, sachez que dans l'équipe de développement, certains employés avaient travaillé sur le jeu d'origine il y a plus de 20 ans. Un gage de qualité ? On ne sait pas, mais l'envie de respecter le matériau d'origine sera sans doute là.4