Star Wars Knights of the Old Republic : les choses se compliqueraient sérieusement pour le remake

Jason Minor, respectivement directeur du design et directeur artistique du jeu, ont immédiatement été licenciés. Selon une source, le fait que cette démo ait nécessité beaucoup d'argent et de temps n'aurait pas joué en faveur des deux cadres. D'ailleurs, en interne, il se dit que le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic - dont le développement est désormais en stand-by - ne devrait pas sortir avant 2025.Les dirigeants du studio auraient informé leurs équipes des derniers événements, et leur aurait même confié que l'heure était à la recherche de nouvelles opportunités de développement. Autrement dit, le projet devrait vraisemblablement leur être retiré, Saber Interactive étant pressenti pour le récupérer. Il ne s'agit pas vraiment d'une surprise dans le sens où le studio américain (qui a racheté Aspyr en 2021 via la maison-mère Embracer) était déjà impliqué dans le chantier ; sauf que cette fois-ci, il devrait être seul aux commandes. Dans son papier, Jason Schreier souligne que ça faisait trois ans que le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic était en développement chez Aspyr, et que ce dernier avait assuré que le jeu serait prêt pour 2022. On sait maintenant que ce ne sera pas le cas.Pour mémoire, le jeu a été annoncé sur PC et PS5.