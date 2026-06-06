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Star Wars Galactic Racer : nouveau trailer et une date de sortie qui évite GTA 6 aussi

Star Wars Galactic Racer : nouveau trailer et une date de sortie qui évite GTA 6 aussi

Le Summer Game Fest 2026 a permis de découvrir un tout nouveau trailer de Star Wars Galactic Racer, mais surtout sa date de sortie qu'on attendait tous. Le jeu de course développé par Fuse Games arrivera finalement le 6 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, c'est acté. On rappelle que Star Wars Galactic Racer met en scène la Galactic League, un championnat clandestin organisé dans la Bordure Extérieure, où l'on suivra l'histoire de Shade, un pilote recruté pour tenter de détrôner Kestar Bool, l'actuel champion de la compétition. L'une des particularités du jeu repose sur sa structure inspirée des roguelites. Chaque parcours à travers la ligue fonctionne comme une tentative unique durant laquelle les joueurs devront choisir leurs épreuves, améliorer leur véhicule et progresser jusqu'au sommet. En cas d'échec, il faudra recommencer une nouvelle campagne, tout en conservant certains bonus débloqués précédemment.



Cette nouvelle vidéo a cependant permis de découvrir Derven Acos, une immense arène conçue spécialement pour les épreuves finales du championnat, tandis que les célèbres podracers font leur retour. Les engins emblématiques de La Menace Fantôme ne seront plus limités à Mos Espa et pourront être pilotés sur plusieurs planètes inédites, aussi bien dans la campagne que dans des modes multijoueur dédiés. Rendez-vous en octbre prochain pour le verdict final.

Star Wars Galactic Racer

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le samedi 6 juin 2026
10:39


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Star Wars Galactic Racer

Jeu : Course
Editeur : Secret Mode
Développeur : Fuse Games
2026
2026
2026

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