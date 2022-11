Square Enix Montréal (renommé en Onoma Studio) va en fait fermer ses portes, explications

C'est la désillusion du côté de Square Enix Montréal, qui se voit contraint de fermer ses portes, trois semaines après son changement de nom et d'identité , pourtant acté par Embracer Group, sa nouvelle maison-mère. Le studio a l'origine de jeux tels que Hitman GO, Lara Croft GO, Deus Ex GO et Hitman Sniper vient d'être dissolu alors qu'il venait tout juste d'être renommé en Onoma Studio, vidéo de présentation sur YouTube à l'appui. Bien évidemment, à ce stade, aucun commentaire des concernés n'a été donné, et il faut se tourner du côté de Bloomberg et de Jason Schreier pour comprendre que Embracer Group souhaite faire des économies en se recentrant sur des jeux PC et consoles. Il faut en effet rappeler que Square Enix Montréal s'était spécialisé dans les jeux mobiles de la marque japonaise, en déclinant des licences phares pour ce marché très porteur. La stratégie d'Embracer n'est donc plus la même et préfère liquider le studio, sachant que les employés sont invités à rejoindre Eidos Montréal et Crystal Dynamics "dans la mesure du possible", ce qui signifie que tout le monde ne sera pas recasé.