Square Enix Montréal : le studio change de nom après le divorce avec Square Enix

Rappelez-vous, c'était en mai dernier, Square Enix officialisait son envie de se séparer de ses studios occidentaux, récupérés aussi sec par Embracer Group qui prenait alors le contrôle de Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal pour un total de 1 100 salariés et (seulement) 300 millions de dollars dépensés. Avec eux, ce sont surtout les licences TOMB RAIDER, Thief, Legacy of Kain, Deus Ex et d'autres encore qui tombait sous l'escarcelle de la société suédoise. Forcément, avec ce changement de propriétaire, difficile pour Square Enix Montréal de garder la même identité et le changement de nom du studio vient d'être officialisé. Désormais, il faut parler de Onoma, qui signifie littéralement "nom" en grec et pour Embracer, les noms offrent des possibilités infinies. Pour le studio, leur force a toujours été d'être capable d'évoluer et de s'adapter aux tendances et aux changements du marché. La marque Onoma a été choisie pour être le reflet d'une flexibilité et de continuer à évoluer dans le futur. Reste à savoir maintenant quel est le nouveau projet en cours pour feu Square Enix Montréal...