Spirith of the North : une bande-annonce poétique et colorée pour l'arrivée du jeu sur Switch et PC

Fondé en 2015 et spécialisé dans la confection d'assets en 3D, la petite firme indépendante Infuse Studio a franchi un pas important avec Spirit of the North, son tout premier titre : édité par Merge Games (Dead Cells), ce jeu d'aventure à mi-chemin entre Okami et Rime s'était imposé comme une très belle aventure poétique lors de son arrivée sur PlayStation 4, l'année dernière.Mais parce que nous sommes égaux, les possesseurs de PC (via Steam) et de Nintendo Switch peuvent depuis quelques jours se glisser, eux-aussi, dans la peau de cet adorable renard : d'ailleurs, en voici un trailer de lancement en bonne et due forme. Tentés ?