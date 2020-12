Spirit of the North : une version améliorée sur Xbox Series X|S, tous les détails et nouveautés

Sorti il y a un an sur PS4, puis 6 mois après sur PC et Nintendo Switch, Spirit of the North n'avait pas prévu de sortir sur les consoles Xbox de Microsoft. Une erreur qui vient d'être rectifiée puisque les développeurs de Merge Games viennent d'annoncer qu'une version améliorée va arriver en 2021 sur Xbox Series X|S. La date exacte n'a pas été communiquée, mais on sait en revanche que Enhanced Edition bénéficiera des mêmes upgrades que celles reçues sur PS5, à savoir de la 4K native pour la résolution, un framerate stable en 60fps, des textures revues et corrigées et d'autres fonctionnalités compatibles avec la nouvelle machine. Il y aura également des skins exclusifs pour le renard, pour que ses balades bucoliques sur les terres majestueuses de l'Islande soient encore plus mémorables.

We’re thrilled to confirm that #SpiritoftheNorth will be landing on #Xbox for the very first time! We’ll be welcoming our foxy friend to #SeriesX|S early 2021 and will be able to share the official release date with you all in the new year :) @PlaySOTN pic.twitter.com/7kF72BooC7