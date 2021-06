Space Jam 2 : un jeu 16-bit et trois manettes Xbox collectors bientôt à la vente

Rappelez-vous, en décembre 2020, Microsoft annonçait la production d'un jeu Space Jam 2 : A New Legacy, sollicitant la communauté pour recueillir des idées pour la production du jeu. Un sondage sans doute plus factuel qu'autre chose, puisque six mois plus tard, le jeu se dévoile à travers une vidéo (courte) de gameplay pour nous révéler qu'on aura affaire à un beat'em all rétro, avec des graphimes 16-bit du plus bel effet. Si la communauté a sans doute été entendue pour des idées ici et là, la structure du jeu avait été sans doute été choisie depuis belle lurette. Néanmoins, sur le Xbox Wire, on nous assure que la création du jeu est la fusion des idées de deux joueurs : Narayan, originaire d’Inde et Ricky, qui vit des États-Unis, tous deux étant des gagnants du concours mis en place par Microsoft. Xbox et Warner Bros. ont été visiblement séduits par la perspective d’un beat’em up à l’ancienne suggérée par Ricky et les mécaniques du jeu viennent des idées de Narayan. On va donc retrouver Lebron James, Bugs Bunny et tous les autres qui l'accompagnent dans cette nouvelle aventure où notre basketteur mettra des tatanes plutôt que des paniers. Un très bon choix d'ailleurs que les abonnées du Xbox Game Pass pourront profiter dès le 1er juillet prochain, tandis que le quidam moyen devront attendre le 15 juillet pour en profiter, date qui coïncide avec la sortie du film au cinéma.



















Histoire d'aller plus loin dans le partenariat avec le film, on apprend que trois manettes inédites ont été produites pour une mise en vente prochaine. Bien sûr, ces controllers s'inspirent de l'univers de Space Jam 2 et s'intitulent Tune Squad, Goon Squad et Serververse. Toutefois, seule la manette "Tune Squad" ne sera disponible en France, à la fois sur le Microsoft Store et chez les revendeurs partenaires tels que Amazon France. Pour les autres, il faudra se diriger vers le marché américain. Autant vous dire qu'elles risquent de prendre de la valeur dans les années à venir.