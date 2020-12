Space Jam A New Legacy : un jeu Xbox de prévu et Microsoft fait un appel aux idées pour le développement

Space Jam 2 ou plutôt Space Jam : A New Legacy est la suite du premier film sorti en 1997 et qui réunissait à l'écran Michael Jordan et les Looney Tunes. Mélange de prises réelles et animations, le long-métrage a connu un certain succès qui lui vaut d'être considéré comme un film culte, au point qu'une suite débarque plus de 20 ans après. C'est Lebron James qui succèdera à Jordan et il sera entouré d'acteurs comme Don Cheadle, Sonequa Martin-Green, tandis que c'est Malcolm D. Lee (Scary Movie 5) qui est à la réalisation. Attendu pour le mois de juillet 2021, le film sera accompagné par un jeu vidéo, comme nous le fait savoir Microsoft à travers un communiqué dans lequel il est précisé qu'il s'agira d'un jeu dédié au Xbox Game Pass, et donc accessible pour toute la famille Xbox.



Mais ce jeu a ceci de particulier qu'il sera créé avec les joueurs puisqu'il leur est demandé d'y participer en listant les meilleures idées pour en faire un jeu vidéo. Si jamais vous avez l'esprit créatif et que vous êtes prêts à partager vos délire, sachez que vous avez jusqu’au 30 décembre prochain pour résumer son concept en moins de 500 mots. Il faut cependant avoir plus de 14 ans pour que ça pris en compte. Deux heureux gagnants auront la chance de voir leurs idées prendre vie dans le jeu, avec apparition de leur nom dans les crédits du jeu. Mieux, ils remporteront aussi des objets signés par LeBron James, des goodies Space Jam : A New Legacy, des packs VIP Nike, une Xbox Series S personnalisée, une projection privée du film pour leurs amis et leurs familles, ainsi qu’un atelier virtuel d’apprentissage du code, de la part de Microsoft.





Mais ce n'est pas tout, Microsoft a aussi mis en place des ateliers virtuels sur le thème de Space Jam : A New Legacy pour apprendre à créer un jeu vidéo. Les étudiants pourront coder un prototype de jeu grâce à la plateforme MakeCode Arcade, tout en en apprenant plus sur les techniques professionnelles et les carrières possibles dans la création de jeu vidéo. Attention cependant, ces ateliers se font entièrement en anglais. Si jamais vous maîtrisez la langue de Donald Trump, il suffit de se rendre sur aka.ms/SJANLcoding. Vous savez tout.