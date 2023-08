South Park Snow Day : un jeu multi en coop pour 2024, première vidéo

Parmi les jeux qui ont été dévoilés lors du THQ Nordic Showcase 2023, impossible de ne pas retenir South Park Snow Day, puisqu'il s'agit du nouveau jeu vidéo adapté de la célèbre série animée. Cela fait quelques années que Cartman, Eric, Stan et Kenny n'ont pas eu droit à une adaptation vidéoludique, et THQ Nordic compte bien y remédier. Il s'agira d'un jeu multijoueur en coop, dont les premières images sont dévoilées dans ce teaser d'annonce. L'idée est donc de s'entretuer entre clans et tous les moyens sont bons pour faire couler l'hémoglobine, faire sauter des têtes et être le plus irrévérencieux possible. Bref l'ambiance South Park. Le jeu est développé par le studio Question, qui n'est guère connu, mais c'est justement le moment de devenir populaire avec ce titre.La sortie de South Park Snow Day est attendue pour 2024 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.