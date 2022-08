South of The Circle : un trailer de lancement plein de mélancolie

South of The Circle, le nouveau-né des laboratoires 11 bit Studios, à qui l'on doit déjà Frostpunk et This War of Mine. Jeu narratif avec un rendu visuel très épuré, South of the Circle nous placera dans la peau de Peter, un professeur d'université de Cambridge, qui va se retrouver dans un milieu enneigé hostile après le crash de son avion. Ça sera l'occasion de se remémorer sa vie, son passé et de réaliser surtout combien les pouvoirs politiques ont influencé sa vie et celle de Clara, la femme de sa vie. Les développeurs n'hésitent pas à mettre en avant le casting vocal, puisqu'ils ont sorti le chéquier pour se payer les service d'Anton Lesser (Game of Thrones, Star Wars: Andor), de Gwilym Lee (Bohemian Rhapsody), d'Olivia Vinall (The Woman in White), de Richard Goulding (The Crown), d'Adrian Rawlins (Chernobyl), et de Michael Fox (Downton Abbey). Un trailer de lancement vient d'être partagé.