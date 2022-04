South of The Circle : c'est le nouveau jeu de 11 Bits Studios (This War of Mine) et c'est super intrigant

Studio polonais qui s'est fait connaître avec des jeux tels que This War of Mine, Children of Morta et Frostpunk, 11 Bit Studios nous révèle aujourd'hui son tout nouveau projet, un certain South of the Circle, attendu sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series S|X, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4 cette année en 2022. Le jeu est décrit comme étant une expérience narrative pleine de sens et dont l'histoire se déroule au cœur de la Guerre Froide des années 1960. On suit le récit de Peter, un homme tiraillé par des choix déterminants pour sa vie et déchiré entre la poursuite de sa carrière ou le grand amour. Il se retrouve malgré lui au milieu de combats entre puissances militaires, alors qu'on se trouve en pleine Guerre Froide. South of the Circle jouera avec la timeline, puisque le jeu se déroulera aussi bien dans le passé que le présent. Avec ses graphismes épurés et minimalistes, le jeu réunira de nombreux acteurs venus de Hollywood et ailleurs. Il y a en effet Gwilym Lee (Bohemian Rhapsody), Olivia Vinall (The Woman In White), Richard Goulding (The Crown), Anton Lesser (Game Of Thrones) Adrian Rawlins (Chernobyl) et Michael Fox (Downtown Abbey). De quoi forcer le respect.