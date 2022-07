South of The Circle : le nouveau 11 Bit Studios tient sa date de sortie, un nouveau trailer

Sortez les agendas et le Stabylo, le prochain jeu de 11 Bit Studios va arriver plus vite que prévu, puisque c'est le 3 août prochain qu'on pourra découvrir South of the Circle. Une date de sortie qui concerne tous les supports sur lesquels le jeu est prévu, à savoir PC, Nintendo Switch, Xbox Series S|X, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, on a aussi droit à un nouveau trailer de gameplay, dans lequel on découvre un peu plus les enjeux qui attendant Peter, un explorateur qui va se rendre dans les recoins glacés de l'Antarctique. L'histoire se déroule dans les années 1960, en pleine Guerre Froide, et notre personnage va avoir des troubles psychiques, lui faisant confondre passé et présent. Les développeurs ont sorti le chéquier pour le casting vocal sinon, puisqu'on retrouvera des noms tels que Anton Lesser ("Game of Thrones", "Star Wars : Andor"), Gwilym Lee ("Bohemian Rhapsody"), Olivia Vinall ("The Woman in White"), Richard Goulding ("The Crown"), Adrian Rawlins ("Chernobyl") et Michael Fox ("Downton Abbey"). Pas mal.