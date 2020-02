Sony Japan Studio : Nicolas Doucet (Astro Bot) devient le nouveau patron

Astro Bot : Rescue Mission sur PlayStation VR, est désormais le patron de Sony Japan Studio. C'est en effet ce qu'annonce Sony Interactive Entertainment via un communiqué officiel, où il est précisé que le développeur français conservera toutefois son poste actuel. On peut imaginer qu'il s'agissait d'une des conditions pour qu'il accepte cette jolie promotion, Nicolas Doucet nous ayant confié au Tokyo Game Show 2018 qu'il aimait mettre les mains dans le cambouis.Après avoir vécu à Londres et réalisé EyePet pour le PlayStation Eye de la PS3, il file au Japon où il fonde son propre studio, Team ASOBI. Ce dernier développe alors The Playroom VR dans lequel se trouvent les premières graines d'Astro Bot : Rescue Mission. Enfin, on rappelle que Sony Japan Studio est derrière des titres tels que The Last Guardian, Shadow of the Colossus, ou encore Gravity Rush.