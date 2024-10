Sonic X Shadow Generations : 1 million de ventes en 24h, SEGA est heureux

Sonic X Shadow Generations, puisque le jeu a déjà séduit un million de joueurs. Un départ top canon comme on titrait dans les années 90 et qui prouve que Sonic est encore une licence qui fait vendre, malgré des épisodes inégaux et rarement proche de la perfection. Il faut dire que depuis le succès des films Sonic au cinéma, le hérisson bleu a vu sa cote de popularité exploser. En misant sur le personnage de Shadow, qui sera l'un des héros du troisième film à débarquer dans les salles le 25 décembre 2024, c'est aussi assurer une pérénité dans les ventes. Sonic X Shadow Generations un long seller ? C'est pas interdit...





SEGA ne pouvait pas rêver mieux que le lancement de