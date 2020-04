Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : le jeu mobile présente ses mini-jeux dans un trailer sportif

Après avoir représenté la mythique compétition aux côtés de Mario sur Nintendo Switch, notre célèbre hérisson bleu s'en ira voguer du côté des téléphones et tablettes avec Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : sprint, lancer de marteau, trampoline ou même tennis de table, de nombreux sports seront alors adaptés dans une ambiance bon enfant sur iOS et Android.En marge de ces disciplines, SEGA a aussi pensé à la confection de plusieurs mini-jeux, plus originaux et décalés histoire d'aérer son contenu : ceux-ci font justement l'objet d'une nouvelle bande-annonce diffusée aujourd'hui-même par la firme nipponne. On rappelle que l'application sera téléchargeable dès le 7 mai 2020.Soulignons également que malgré le nom du jeu, les vrais Jeux Olympiques, eux, prendront finalement place en 2021 à cause de la pandémie du coronavirus.