Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : un trailer de lancement dopé pour le jeu mobile

Si les véritables Jeux Olympiques ont, eux, été décalés à l'année prochaine à cause d'un certain coronavirus, SEGA a décidé de maintenir la sortie (et donc le titre) de son sympathique Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : désormais disponible depuis quelques jours, l'application iOS et Android s'offre alors un trailer de lancement particulièrement complet exhibant ses nombreuses disciplines/mini-jeux/personnages pour un contenu franchement varié. Gratuit, celui-ci demande tout de même de sortir la CB pour accéder à certaines épreuves : on vous laissera faire votre avis depuis le Play Store ou l'AppStore.