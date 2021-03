Song in the Smoke : un jeu PS VR et Oculus qui nous plonge dans la Préhistoire, 1er trailer

DOOM 3 VR Edition n'était que la partie immergée de ce que Sony Interactive Entertainment avait prévu en ce mercredi 3 mars 2021. En effet, d'autres jeux en réalité virtuelle ont été révélés lors d'un mini-événement en ligne consacré au casque PlayStation VR. On pensait que ce dernier avait été relayé au rang de vieilleries qui n'a pas réussi à percer et on se rend compte que d'autres jeux sont prévus cette année. Il y a donc ce Song in the Smoke, un jeu prévu sur PS VR, mais pas que, puisqu'une sortie est aussi programmée pour l'Oculus Rift et Oculus Quest, le tout pour ce printemps 2021. Petite particularité de ce Song in the Smoke, c'est la temporalité choisie puisque le contexte se situe pendant la Préhistoire. Et dans ce jeu qu'on nous promet immersif, la priorité est la survie et pour ce faire, il va falloir trouver de la nourriture pour ne pas mourir de froid.







Le jeu fera donc la part belle à la chasse et à la pêche, sachant qu'il va aussi falloir bâtir son petit chez soi pour éviter l'épuisement. En cas de blessure, il sera possible de concocter des antidotes et des mixtures de soin pour cpanser les plaies, mais aussi se guérir de poison. De même, il sera possible de se confectionner des vêtements afin de lutter contre le froid, sachant qu'on peut aussi se réchauffer en allumant des feux lors des déplacements entre les forêts, les plateaux et les pics enneigés. Bien sûr, préhistoire oblige, le monde est peuplé de créatures féroces, qu'il faudra évidemment combattre, soit à l'aide d'un gourdin ou d'une arme fabriquée par ses soins.



La sortie de Song in the Smoke est attendue pour 2021, sans plus de précisions.