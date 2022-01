SNK vs CAPCOM Card Fighters' Clash annoncé sur Switch et dispo de suite !

SNK continue de sortie tous ses jeux de l'èfre NeoGeo Pocket sur Nintendo Switch et vient d'annoncer la sortie de SNK vs CAPCOM : Card Fighters' Clash, disponible dès à présent à l'achat sur l'eShop de Nintendo. Pour celles et ceux qui découvrent l'existence de ce jeu à travers cette brève, sachez qu'il s'agit de la compilation qui regroupe les deux éditions SNK et Capcom du célèbre jeu de cartes développé par SNK en 1999. L'idée est en effet de combiner les deux titres pour que les joueurs puissent avoir accès à l'ensemble des cartes à collectionner, soit environ 300 cartes au total. Les joueurs peuvent ainsi construire leur deck et échanger des cartes entre les versions SNK et Capcom, sachant qu'ils peuvent aussi utiliser les données de sauvegarde individuelles pour faire s’affronter les deux versions. Histoire que la fusion entre les deux jeux soit maligne, il est possible de passer de la version SNK Cardfighters’ à la version CAPCOM Cardfighters’ à tout moment, mais le seul hic, c'est que chaque version dispose de ses propres données de sauvegarde. Autre spécificité de cette fusion des deux titres : la possibilité de switcher de la version anglaise à la version japonaise à tout moment, qui entraînent aussi des données de sauvegarde séparées. En revanche, il est de bon ton de rappeler que les échanges entre la version anglaise et la version japonaise ne sont pas possibles. SNK vs CAPCOM : Card Fighters' Clash est disponible au petit prix de 7.99€. Voici des images et le trailer d'annonce.