Sky : le nouveau jeu des créateurs de Flower et Journey disponible sur Android

Avec un CV particulièrement remarqué grâce à flOw, Flower et le puissant Journey, thatgamecompagny s'est fait une place de renom dans le milieu des studios indépendants. C'est donc avec une grande curiosité que l'on jette un regard vers son nouveau titre, Sky : Children of the Light, une aventure céleste poétique basée sur l'exploration et la coopération avec, cette fois-ci, un business model un peu plus actuel : en free-to-play, avec un système de saisons et d'abord sorti sur iOS, le titre bouscule les codes du studio et se rend aujourd'hui disponible... sur Android.



Une arrivée privilégiée sur mobiles, donc, mais qui sera également rejointe par des versions PC, Switch et PS4 plus tard dans l'année (du moins, on présume). Notons que le cross-play sera de la partie pour établir une communauté solide et pérenne. En attendant les itérations consoles, donc, Sky est téléchargeable gratuitement sur la majorité des téléphones et tablettes : n'hésitez pas à poser vos doigts dessus, l'expérience vaut parait-il le détour.