Sky : le jeu des créateurs de Journey arrivera bien sur PS4, Switch et PC, quelques détails

En seulement quelques jeux, l'imaginatif studio thatgamecompagny s'est construit une solide réputation dans le milieu des aventures originales et poétiques : leur troisième production en date, Journey, avait clairement mis tout le monde d'accord. Sept ans plus tard, la firme a lancé son nouveau titre sur iOS il y a plusieurs mois, Sky : Children of the Light, un périple gratuit et coopératif ambitieux savamment entretenu avec, récemment, une jolie extension. Mais quid des autres plateformes ?Dans une interview avec MCV, le directeur créatif Jenova Chen l'a confirmé : le jeu arrivera dans moins d'un mois sur Android et bel et bien, un jour, sur "PlayStation" (4, 5 ou les deux ?), Switch et PC. Mieux encore, le tout sera crossplay, les joueurs pouvant alors s'entraider quelle que soit la plateforme - un chat étant notamment intégré.Autant dire que l'on a hâte de nous immiscer dans les cieux si particuliers de l'entreprise, elle qui parvient si bien à nous raconter des histoires implicitement.