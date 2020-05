Skully : un premier trailer charmant pour ce jeu de plateforme bien roulé

Au milieu des triple A ultra-ambitieux qui définiront cette fin de génération se tiennent quelques softs plus menus mais non pas moins volontaires : c'est notamment le cas de Skully, jeu d'aventure et de plateforme dans lequel le joueur incarne... un crâne. Du nom de Skully (comme le jeu, tiens !), notre cher ossement ressuscité se devra de sauver une île laissée à l'abandon en traversant moult pièges et en résolvant quelques puzzles bien sentis : il aura notamment la possibilité de se transformer en plusieurs créatures pour arriver à ses fins. Et ça, c'est appréciable.Développé par Finish Lines Games, studio derrière Maize et Cel Damage HD, Skully s'offre donc un premier trailer qui donne le ton : coloré, plutôt mignon et intrépide, ce nouveau protagoniste s'en ira rouler sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch dès le 4 août 2020. Une sortie boîte est même apparemment prévue.