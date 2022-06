Skate Story : un trailer psychédélique pour ce jeu de skate fantasmagorique

Annoncé en 2020 lors du Summer of Gaming d'IGN, Skate Story a fait son grand retour sur la scène de Devolver Digital à l'occasion de ce non-E3 qui fait pourtant beaucoup parler de lui. La nouvelle vidéo nous permet de constater qu'il y a beaucoup d'imagination dans ce titre développé par un seul et même homme : un certain Sam Eng. Jeu de skate qui propose un univers fantasmagorique, Skate Story nous permettra d'incarner un homme de verre qui a pactisé avec le Diable. Inutile de vous dire que le jeu rappelle SuperHot dans son esthétique, ce qui est loin d'être négatif. Pour se libérer de sa forme atypique et retrouver sa liberté, notre skateur doit atteindre la lune, au sens strictement propre du terme. Pour ce faire, il va devoir suivre un chemin sur sa planche et réaliser des tricks, des grinds et des acrobaties, sachant que le gameplay se veut propre d'un Skate d'Electronic Arts avec l'utilisation du stick analogique droit et des boutons de commande à associer pour varier les mouvements. C'est attendu pour 2023 sur PC.